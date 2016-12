n-tv 03:50 bis 04:35 Dokumentation Inside - Der Weg zum Fertighaus D 2016 2016-12-07 16:10 16:9 HDTV Live TV Merken Vom Wunsch nach einem Eigenheim bis zum Einzug in die neuen vier Wände ist es ein langer Weg - oder vielleicht doch nicht? Hersteller von Fertighäusern versprechen, dass der Hausbau schnell und unkompliziert vonstattengeht. Doch so einfach, wie es sich anhört, ist das Ganze nicht. Die n-tv Dokumentation beschreibt den Werksprozess eines Fertighauses von der ersten Idee bis zur Schlüsselübergabe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inside

