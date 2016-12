Sat.1 03:55 bis 04:45 Dokusoap Auf Streife D 2014 16:9 HDTV Merken In einer Schule müssen die Polizisten eine randalierende Schülerin davon abhalten, auf ihre Mitschülerin und eine Referendarin loszugehen. Warum ist das Mädchen so aggressiv? Wenig später entdecken die Polizisten am Eingang eines Industriegeländes brennende Feuerwerksfontänen. Zwei Jugendliche flüchten, als sie die Beamten sehen. Können die Beamten sie fassen? Im Anschluss findet ein Förster in seinem Wald einen verlassenen PKW und ruft die Polizei ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife

