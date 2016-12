Sat.1 19:00 bis 19:55 Dokusoap Die Ruhrpottwache D 2016 2016-12-05 04:45 16:9 HDTV Merken Ein betrunkener Lehrer prallt mit dem Auto in das Haus seiner zukünftigen Schwiegermutter. Die Polizei ermittelt, dass das Auto am Morgen als gestohlen gemeldet wurde. Die Schwiegermutter ist fassungslos. Ist der Verlobte ihrer Tochter ein Krimineller? - Nach einem Diebstahl sichten die Beamten das Video einer Dessous-Party. Denn die Geschädigte hat keine Fotos von den gestohlenen Gegenständen - nur den sexy Clip. Wird das freizügige Video bei der Suche nach den Tätern helfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Ruhrpottwache