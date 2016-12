Sat.1 21:15 bis 22:10 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Mittel zum Zweck USA 2016 2016-12-05 01:50 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem Prides Tochter Laurel beim Joggen im Wald überfallen wird, vertraut sie sich ihrem Vater an und berichtet, dass sie bereits seit Tagen von einem Van verfolgt wird. Pride ist in Alarmstellung und es gelingt ihm, den Van ausfindig zu machen. Er stellt fest, dass alle Orte, an denen er sich üblicherweise aufhält, überwacht werden. Die Verfolger haben es offensichtlich auf ihn und nicht auf Laurel abgesehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) CCH Pounder (Loretta Wade) Shanley Caswell (Laurel Pride) Julie Ann Emery (NCIS Special Agent Karen Hardy) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Alrick Riley Drehbuch: Christopher Silber Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12