RTL Passion 03:55 bis 04:20 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-12-10 09:45 Merken Obwohl David es in letzter Sekunde geschafft hat, der Polizei zu entwischen, ist Ayla sauer auf Anni und Mesut, die den Behörden Davids Fluchtpläne gesteckt haben. Sie weiß nicht, ob sie ihn je wiedersehen wird. David geht ein großes Risiko ein, als er wegen Ayla in der WG auftaucht, und Anni muss schließlich einsehen, dass Ayla David wirklich etwas bedeutet. Sie will ihren Verrat wiedergutmachen und den beiden helfen... Sunny ist sauer, weil ihr Chris aus scheinbar nichtigen Gründen die Freundschaft gekündigt hat. Außerdem fürchtet sie, Felix mit ihrer Intervention gegenüber Rosa geschadet zu haben. Doch Rosa hat Sunnys Auftritt beeindruckt. Sie macht Felix klar, wie wichtig er ihr ist - und vertraut ihm an, dass sie Gerner mit einer eigenen Immobilienfirma Konkurrenz machen will... Emily nervt es, dass der Wasserschaden in der Wohnung immer noch nicht behoben ist. Doch gute Handwerker sind schwer zu finden! Da lernt Philip Alexanders Patensohn Paul kennen, der gerade in der Stadt ist und sich als Handwerker entpuppt. Philip heuert ihn kurzerhand an und schickt ihn zur Begutachtung des Schadens in die Wohnung - allerdings ohne Emily Bescheid zu sagen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

