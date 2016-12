RTL Passion 22:10 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-12-05 04:45 Merken Bambi realisiert durch den Unfall, dass ihn die Nachbarschaftshilfe in die Selbstjustiz getrieben hat. Zu seinem Entsetzen will Malte auch weiterhin die Gang dingfest machen. Auf dem Tiefpunkt angelangt, findet Bambi Trost bei Sina, die insgeheim selbst weiß, wie schnell man ungewollt im Schlamassel landen kann. Bambi ist einmal mehr von Sina und ihrer moralischen Stärke beeindruckt. Doch als sie ihm mit schlechtem Gewissen gesteht, dass sie Benedikts Schuss verheimlicht hat, knöpft sich Bambi diesen wütend vor... Elli kann gerade noch verhindern, dass sich KayC der Internetgemeinde nackt präsentiert. Sie glaubt, dass die WG cool und sexy genug ist, um die Konkurrenz-WG ausstechen zu können. Doch leider sinken die Klickzahlen weiter und sie drohen am letzten Wettbewerbstag zu verlieren. Durch eine kleine Stichelei zwischen den Cousinen kommt es schließlich zu einem Wackelpudding-Wettessen, das von der Schillerallee live und enthusiastisch verfolgt wird... Eva hat versäumt, Till vom anstehenden Nikolaus-Termin in der Kita zu berichten. Kurzentschlossen will sie selbst als Nikolaus einspringen. Aber Till kommt dahinter, und gemeinsam machen sie sich als Nikoläuse verkleidet auf den Weg zur Kita. Dabei vergessen sie ihre Eheprobleme und lachen das erste Mal seit langer Zeit wieder miteinander. Doch sie ahnen nicht, dass ihre wiedergewonnene Nähe Utes Kampfgeist nur noch mehr anstachelt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns