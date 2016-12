RTL Passion 18:35 bis 19:25 Serien Providence Ein Unglück kommt selten allein USA 2001 2016-12-06 11:05 Merken Jim hat Magenprobleme und leidet zusätzlich darunter, dass Fearless sich nach dem Schlag von ihm zurückgezogen hat. Er glaubt, die Arbeit in der Praxis könne ihm wieder auf die Beine helfen, doch in einem unbeobachteten Moment gibt er einem herzkranken Hund absichtlich eine falsche Spritze, an der das Tier beinahe stirbt. Dann bricht Jim selbst zusammen - ein blutendes Magengeschwür ist die Ursache. Glücklicherweise wird er schon bald aus dem Krankenhaus entlassen, doch Sam möchte ihn nicht mehr in der Praxis sehen. Robbie und Tina haben noch immer Probleme mit Tinas Sohn Pete, der weder Robbie noch die Hochzeit akzeptieren will. Als er die Einladung zur Feier verbrennt, setzt er sein ganzes Zimmer in Brand und kann nur durch Robbies beherztes Eingreifen gerettet werden. Das lässt den Knoten endlich platzen. Unterdessen geht Joes Wahlkampf in die heiße Phase über. Seine Gegnerin beginnt eine Verleumdungskampagne gegen ihn, und das Verhältnis zwischen Joe und Syd wird durch den Dreck gezogen. Als schließlich auch noch Reporter bei ihr auftauchen und intime Fragen stellen, erkennt Sydney, dass dies nicht ihre Welt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Paula Cale (Joanie Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Dana Daurey (Heather) Maria Pitillo (Tina) Originaltitel: Providence Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Mike Kelley