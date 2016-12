RTL Passion 12:40 bis 13:05 Daily Soap Unter uns Classics D 2004 2016-12-06 06:00 Merken Anna findet es feige, dass Ole jeglichen privaten Kontakt zu ihr abbrechen will. Er ist zwar jetzt ihr Lehrer, doch sie weiß, dass sie ihm nicht gleichgültig ist. Und aus dem Weg gehen kann sie ihm noch weniger, da er nun auch noch die Film-AG leitet. Mittlerweile gelingt es Ole, das Verhältnis zu Anna wieder auf ein normales Niveau zu bringen... Björn und René legen letzte Hand an ihr Spiel, um es bald darauf in einem Szenecafé auf dem vom Sponsor bereitgestellten Terminal zu installieren. Doch keiner der Gäste scheint sich für das neue Spiel zu interessieren. Und schließlich merken die beiden Jungs auch, warum: In dem Café sind ausschließlich Männer, die nicht an weiblichen "Traumpartnern" interessiert sind... Till ist nicht gerade begeistert, als Rolf sich spontan anbietet, Ute, Svenja und Conor auf deren Shoppingtour zu begleiten. Als Conor nach ihrer Rückkehr auch noch lieber zu Rolf als zu ihm will, ist Till tief verletzt. Er joggt, um seinen Frust abzubauen, doch als er sein Leistungsziel nicht erreicht, fühlt er sich auch hierbei als Versager und kommt völlig fertig nach Hause, wo Ute ihn in verführerischen Dessous empfängt. Doch Till weist sie ab... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics