RTL Passion 06:25 bis 07:15 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Baby Blues D 2004 Merken Melanie versucht Mike zuliebe, auf ihre Rache an Brock zu verzichten und stattdessen Mutter zu werden. Durch eine Verlegung auf die Mutter-Kind-Station könnte sie sich Brocks Einflussbereich entziehen. Doch Brock findet Mittel und Wege, Melanies Träume zu zerstören... Stefanie leidet darunter, dass sie ihre Tochter nicht mehr sehen darf. Um beim Jugendamt einen guten Eindruck zu machen, entschließt sie sich zu einer Konditorlehre. Doch auch hier funkt Brock dazwischen. Obgleich Nancy ihren Hund so gut es eben geht zu verstecken versucht, drohen ihr Kim und Jeannette auf die Schliche zu kommen. Doch dann kommt es zu einer überraschenden Reaktion der anderen Gefangenen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Jurij Neumann Drehbuch: Martina Müller, Uschi Hofmann, Julius Grützke, Malte Otten, Christa Reeh Musik: Karim Sebastian Elias

