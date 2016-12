Super RTL 20:15 bis 21:10 Krimiserie Lie To Me Schmutzige Wahrheit USA 2010 Stereo HDTV Merken Cal Lightman wird von Staatsanwalt Crosby um Hilfe gebeten. Er soll als Experte vor Gericht im Zeugenstand sitzen, um die hübsche Clara des Mordes an ihrem 30 Jahre älteren Ehemann, dem Milliardär Victor Musso, zu überführen. Victor Musso wurde mit Zyanid vergiftet. Da die Polizei an der Todesspritze Spuren eines Fingerabdrucks von Clara findet, gilt diese als dringend tatverdächtig. Auch Claras Alibi scheint unglaubwürdig: Sie behauptet zwar, zur Tatzeit unterwegs gewesen zu sein, könne sich aber aufgrund der schockierenden Todesnachricht nicht mehr erinnern, wo genau sie gewesen sei. Cal glaubt zwar an Claras Unschuld, jedoch nicht an ihren plötzlichen Gedächtnisverlust. Was hat Clara zu verbergen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Roth (Dr. Cal Lightman) Brendan Hines (Eli Loker) Melissa George (Clara Musso) Bruce Weitz (Leo O'Sullivan) Max Greenfield (Damien Hardy) Mekhi Phifer (Agent Ben Reynolds) Jennifer Jalene (Tanya) Originaltitel: Lie to Me Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Ethan Drogin Kamera: Sidney Sidell Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12