Super RTL 18:45 bis 19:15 Magazin Einfach tierisch D 2016 2016-12-11 08:25 Stereo HDTV Welches Tier bist du? In einem Magazin hat Maria einen Test gefunden, mit dem man herausfinden soll, welchem Tier man am meisten ähnelt. Daniele ist begeistert. Was wird wohl bei ihm rauskommen: Der starke Löwe? Das wandlungsfähige Chamäleon? Oder doch der schnelle Leopard? Außerdem gibt es Tipps für die richtige Haltung von Frettchen und die Anleitung für ein cooles Höhlenversteck aus Pappe und alten Socken. Originaltitel: Einfach tierisch Altersempfehlung: ab 6