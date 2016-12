RBB 23:45 bis 01:15 Krimi Polizeiruf 110 Schuldig DDR 1978 20 40 60 80 100 Merken Rangiermeister Jochen Schober lebt bei Eva Rickelmann. Er hat nach einem selbst verschuldeten schweren Rangierunglück seine Stellung, aber auch seinen sozialen und sittlichen Halt verloren. Hart gegen seine Mitmenschen, dem Alkohol verfallen und labil geworden, verdient er sein Geld als Gelegenheitsarbeiter im Kohlehandel und lässt sich von seinem Freund Spiering zu Diebstählen verführen. Die Liebe zu Eva ist für Schober noch einmal Ansporn, es mit ehrlicher Arbeit zu versuchen. Auch von seinen kriminellen Aktivitäten will Schober sich für diese Liebe verabschieden. Er will die mit Spiering begangenen Diebstähle zur Anzeige bringen. Die Auseinandersetzung mit Spiering endet für Jochen Schober jedoch tödlich. Der Schauspieler Rolf Römer schrieb und inszenierte diesen Kriminalfall aus dem DDR-Alltag mit zahlreichen populären Darstellern: In der Rolle der Eva Rickelmann agiert Römers Ehefrau Annekathrin Bürger, daneben spielen auch Ursula Werner ("Wolke 9") und Dieter Mann. Ausgebildet an der Hochschule für Film und Fernehen in Potsdam Babelsberg, spielte Rolf Römer in zahlreichen DEFA-Filmen. Vor allem seine Rollen in den Indianerfilmen "Die Söhne der großen Bärin", "Chingachgook, die große Schlange", "Tödlicher Irrtum" brachten ihm große Popularität. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Borgelt (Hauptmann Fuchs) Sigrid Göhler (Leutnant Vera Arndt) Hans-Peter Reinecke (Jochen Schober) Annekathrin Bürger (Eva Rickelmann) Rolf Römer (Ulrich Peters) Ursula Werner (Inge Sternsdorff) Dieter Mann (Paul Sternsdorff) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Rolf Römer Drehbuch: Rolf Römer, Eberhard Görner Kamera: Peter Krause Musik: Franz Bartzsch