RBB 22:15 bis 23:45 Krimi Tatort Ätzend D 2015

Im neuen Fall fördern Abrissarbeiten in einer Berliner Laubenkolonie ein säuregefülltes Fass zutage. Als Bauarbeiter darin menschliche Überreste erkennen, beginnen Rubin und Karow zu ermitteln. Wer ist der Tote? Die erste Spur führt zu Saed Merizadi, Inhaber eines kleinen Dentallabors in Neukölln. Nach und nach fördern die Kommissare eine tragische Familiengeschichte ans Licht. Sie tauchen ein in die Welt von Menschen, die illegal in Berlin leben. Parallel ermittelt Karow weiter im Alleingang. Er will herausfinden, warum sein früherer Kollege Maihack sterben musste, und gerät dabei in eine dramatische Situation.

Schauspieler: Meret Becker (Nina Rubin) Mark Waschke (Robert Karow) Husam Chadat (Saed Merizadi) Tan Julius Ipekkaya (Arash Merizadi) Elmira Rafizadeh (Layla Merizadi) Stephanie Amarell (Ira) Tilo Prückner (Kalle Ratke) Originaltitel: Tatort Regie: Dror Zahavi Drehbuch: Mark Monheim, Stephan Wagner Kamera: Gero Steffen Musik: Jörg Lemberg