Kabel1 Doku 00:25 bis 01:20 Serien The Pacific Melbourne USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die erste und siebte Division der Marines werden nach Melbourne zur Erholung geschickt. Zunächst dreht sich alles nur um Partys, Sex und Alkohol. Sid macht Bekanntschaft mit Gwen, und Bob lernt Stella kennen, von deren Familie er freundlich angenommen wird. Unterdessen erhält John die Tapferkeitsmedaille und wird durch Chesty Puller nach Hause geschickt, um Kriegsanleihen zu akquirieren. Schon bald müssen die Marines von Melbourne Abschied nehmen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Mazzello (Eugene B. Sledge) James Badge Dale (Robert Leckie) Jon Seda (John Basilone) Ashton Holmes (Sidney Phillips) Stephen Leeder (Alexander Vandegrift) Henry Nixon (Hugh Corrigan) Keith Nobbs (Wilbur 'Runner' Conley) Originaltitel: The Pacific Regie: Jeremy Podeswa Drehbuch: George Pelecanos, Michelle Ashford, Robert Leckie, Eugene Sledge, Chuck Tatum Kamera: Stephen F. Windon Musik: Blake Neely, Geoff Zanelli, Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 12