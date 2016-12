Kabel1 Doku 22:40 bis 23:35 Serien The Pacific Guadalcanal USA 2010 2016-12-10 02:40 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Am 7. Dezember 1941 überfällt Japan Pearl Harbor. Die Folge: Die USA greifen aktiv in den Zweiten Weltkrieg ein. Freiwillige Soldaten, Sergeants und Offiziere der Navy werden an die Front geschickt. Voller Euphorie beginnt für die Freunde Runner, Chuckler, Hoosier, Gibson und andere die Überfahrt auf die Pazifikinsel Guadalcanal. Doch das vermeintliche Paradies erweist sich als der erste brutale Kriegsschauplatz - heroische Illusionen sind schnell dahin ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Mazzello (Eugene B. Sledge) James Badge Dale (Robert Leckie) Jon Seda (John Basilone) Jon Bernthal (Manuel Rodriguez) Simon Bossell (Corpsman Stern) Caroline Dhavernas (Vera Keller) Ashton Holmes (Sidney Phillips) Originaltitel: The Pacific Regie: Timothy Van Patten Drehbuch: Bruce C. McKenna, Robert Leckie, Eugene Sledge, Chuck Tatum, Eugene Sledge Kamera: Remi Adefarasin Musik: Blake Neely, Geoff Zanelli, Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 16