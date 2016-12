Pro7 MAXX 00:45 bis 01:25 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Transfer der Seelen CDN, USA 1998 2016-12-07 03:30 Merken Um zur Entwicklung perfekter Kampfroboter beizutragen, lässt sich Captain Cotter McCoy für die Armee auf ein gefährliches Experiment ein: Auf elektronischem Weg wird sein Bewusstsein in das Gehirn eines Androiden eingeschleust. Doch das Wagnis bleibt nicht ohne Folgen: Plötzlich ist Cotters Geist in dem Androiden gefangen - sein Körper hingegen wird getötet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lou Diamond Phillips (Cpt. Cotter McCoy) Teri Polo (Sally McCoy) Robert Joy (Dr. Greg Olander) Dale Wilson (Gen. Langston Chase) Scott Kraft (Col. Pete Butler) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Brad Turner Drehbuch: James Crocker Kamera: Richard Wincenty Musik: Joel Goldsmith, Mark Mancina, John Van Tongeren Altersempfehlung: ab 16