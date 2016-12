Pro7 MAXX 22:00 bis 23:00 Mysteryserie Supernatural Patrick, Jane, Lilly, Dale? USA 2011 2016-12-05 03:25 16:9 HDTV Merken In Lilly Dale leben die meisten Hellseher der USA. Dort untersuchen Sam und Dean grausame Morde an ansässigen Wahrsagern. Es stellt sich heraus, dass ein wütender Geist einen Hellseher nach dem anderen tötet. Für die Winchester-Brüder beginnt ein unerbittlicher Wettlauf gegen die Zeit, denn es ist nicht klar, welches Medium den Geist steuert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jensen Ackles (Dean Winchester) Jared Padalecki (Sam Winchester) Dorian Brown (Melanie Golden) Johnny Sneed (Jimmy Tomorrow) Rukiya Bernard (Camille Thibideaux) Dmitry Chepovetsky (Nikolai Lishin) Maureen Thomas (Grandma Goldy) Originaltitel: Supernatural Regie: Mike Rohl Drehbuch: Ben Blacker, Ben Acker Kamera: Serge Ladouceur Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 16