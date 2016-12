Pro7 MAXX 20:15 bis 21:10 Mysteryserie Supernatural Der Tag, an dem die Hexe starb USA 2014 2016-12-05 02:10 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mehrere Menschen verschwinden. Am jeweils letzten Aufenthaltsort der Verschwundenen werden nur noch die Kleider gefunden, die sie zuletzt am Leib trugen. Sam und Dean haben zunächst Feen oder Engel im Verdacht, etwas mit diesen Fällen zu tun zu haben. Plötzlich wird Dean selbst zum Opfer und erfährt am eigenen Leib, was mit den Verschwundenen geschieht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Dylan Everett (Young Dean Winchester) Lesley Nicol (Gretel) Mark Acheson (Hansel) Madeleine Arthur (Young Tina) Kehli O'Byrne (Tina) Originaltitel: Supernatural Regie: Serge Ladouceur Drehbuch: Eric Kripke, Robert Singer, Adam Glass Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 12