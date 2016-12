Pro7 MAXX 15:50 bis 16:15 Trickserie Pokémon Ein Kiesling um jeden Preis! J 2011 16:9 HDTV Merken Mitten in ihrem Mittagessen werden Ash und die anderen von einem Kiesling gestört. Obwohl sie alles versuchen, um es zu fangen, entwischt das flinke Pokémon immer wieder. Weil Ash es unbedingt haben will, gehen die Freunde in ein Pokémon-Center, um sich Rat zu holen. Doch die Angestellten haben ganz andere Probleme: Die Wasserversorgung funktioniert nicht mehr. Die Freunde finden heraus, dass Team Rocket dahintersteckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Best Wishes! Regie: Norihiko Sudo Altersempfehlung: ab 6