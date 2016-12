BR Fernsehen 04:00 bis 04:45 Porträt Lebenslinien Eine Plastiktüte voller Hoffnung D 2013 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Von einem Tag auf den anderen befindet sich Philip in einer aussichtslosen Lage: Seine Tante setzt den Neunjährigen in der Millionenstadt Nairobi aus. Als Straßenkind muss er bettelnd und stehlend ums nackte Überleben kämpfen. Dabei ist sein größter Wunsch, zur Schule zu gehen und zu lernen. Heute ist Philip Anfang 30 und Lehrer an einer deutschen Gesamtschule. Seine Schüler sind begeistert: "Der macht seinen Job mit Herz und respektiert uns". Philip verliert seine Eltern bei einem Unfall und verbringt deshalb seine Kindheit bei einer Tante in einem abgelegenen kenianischen Dorf. Doch wird ihr eines Tages das Schulgeld zu teuer. Sie fährt mit ihm nach Nairobi, verabschiedet sich unter einem Vorwand und kommt nie wieder. Der Neunjährige ist verstört und ratlos: Die Spielregeln in der großen Stadt kennt er nicht. Alles, was er besitzt, ist eine grüne Plastiktüte, in der sich eine zerfledderte Bibel befindet. Philip schließt sich einer der vielen Straßenkindergangs an. Beim Klauen muss er sich auf seine schnellen Beine verlassen, beim Betteln auf seine Überzeugungskraft. Manchmal findet er tagelang nichts zu essen. Während andere Kinder Drogen nehmen, verliert er nie die Hoffnung auf ein besseres Leben. Drei Jahre hält er auf der Straße durch, bis man ihn in ein Kinderheim steckt, und ihm schließlich eine Fern-Patenschaft aus Deutschland den Schulbesuch ermöglicht. Philip Oprong Spenner lebt in Hamburg und unterrichtet an einer Gesamtschule. Seinen Schülern will er seine Lebensphilosophie zu vermitteln: "Glaubt an euch und gebt nie auf!". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lebenslinien Regie: Dörte Schipper, Heidrun Petersen

