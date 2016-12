WDR 20:15 bis 21:00 Serien Phoenixsee D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Die Neuraths bekommen Besuch von der Steuerfahndung. Die Beamten stellen die ganze Wohnung auf den Kopf. Und auch Katharina erlebt ein beunruhigendes Zusammentreffen: Ihr Ex-Freund Daniel ist aufgetaucht. Er ist Journalist und will über die Merschmann-Pleite und die Verstrickungen von Dr. Baum und Birger in die Sache schreiben. Katharina soll ihm Informationen beschaffen. Indessen schlägt Dr. Baum ihrem Mann ein weiteres krummes Geschäft vor, um die Gläubiger von Merschmann ruhig zu stellen. Denn wenn die Ruhe geben, muss das Ganze auch nicht vor den Insolvenzrichter In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Felix Vörtler (Mike Neurath) Anna Stieblich (Sybille Neurath) Stephan Kampwirth (Birger Hansmann) Nike Fuhrmann (Katharina Hansmann) Alexandra von Schwerin (Beate Baum) Jürg Löw (Dr. Alexander Baum) Heinrich Giskes (Jupp Schmiedeskamp) Originaltitel: Phoenixsee Regie: Bettina Woernle Drehbuch: Michael Gantenberg Kamera: Tomas Erhart Musik: Ulrich Lask