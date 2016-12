TLC 03:40 bis 04:25 Dokusoap Deadly Sins - Du sollst nicht töten Blutsbande USA, D 2015 Merken Schon als Teenager nutzte Nanette Maneckshaw ihr gutes Aussehen, um Männer zu manipulieren. Als sie Kevin Johnston heiratet und zwei Kinder bekommt, scheint zunächst alles harmonisch, doch schon bald hat Nanette Affären. Dabei geht es ihr nicht nur um Sex: Die attraktive Frau will Geld und Macht. Nach der Scheidung von Kevin lernt Nanette über eine Kontaktanzeige den Multimillionär Bill McLaughlin kennen und zieht nach drei Monaten in seine Villa am Meer. Sie genießt das Luxusleben, doch Schmuck, Reisen und Autos genügen der gierigen Blondine nicht. Sie will den Hauptgewinn und bringt Bill dazu, eine Lebensversicherung über eine Million Dollar abzuschließen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Sins

