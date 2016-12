TLC 22:00 bis 23:00 Dokusoap Mein peinlicher Sex-Unfall Drei sind einer zu viel USA 2013 Merken Rock-'n'-Roll-Musiker Cash O'Riley ist sein Leben lang durch Bars und Clubs gezogen, bis er mit 39 die hübsche Anne kennenlernt und sich Hals über Kopf verliebt. Die folgende rauschende Nacht nimmt den Rocker aber so mit, dass er zusammenbricht und sich nicht mehr bewegen kann. Die Symptome wiederholen sich, bis Cash in die Notaufnahme kommt und eine äußerst überraschende Diagnose erhält. Außerdem in dieser Folge von "Mein peinlicher Sex-Unfall": ein Mann mit einem gebrochenen Penis und phantasievolle Erotikspiele mit üblem Ausgang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gregg Casarona (Himself) Shannon Cooney (Dr. Sharp) Kate Dion-Richard (Dr. Alice Schipper) David William Murray Fisher (Cash) Cameron Grierson (Doctor) John J. Jordan (Security Guard) Karina Junker (Doctor) Originaltitel: Sex Sent Me to the ER Musik: Christopher Nickel