TLC 18:20 bis 19:15 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben USA 2009 Kat und ihre Tattoo-Crew haben enorm viel zu tun, die Kunden geben sich im Studio die Klinke in die Hand. Gerade in solchen Zeiten ist es extrem wichtig, das alles gut organisiert ist und im Laden Ordnung herrscht - aber davon kann im "High Voltage" gerade absolut nicht die Rede sein. In Kats Tattoo-Shop ist das Chaos ausgebrochen. Das Team braucht dringend Verstärkung. Seit Kim und Hannah das Studio verlassen haben, sucht Kat händeringend nach geeigneten Nachfolgern, aber zwei echte Profis zu ersetzen, ist gar nicht so einfach. Kandidatin Amy wird unmittelbar nach ihrem Vorstellungsgespräch ins kalte Wasser geworfen. Die Nachwuchskünstlerin soll zeigen, wie gut sie mit Nadel und Tinte umgehen kann. Schauspieler: Hannah Aitchison (Herself) Kim Saigh (Herself) Katherine von Drachenberg (Herself) Originaltitel: LA Ink Musik: Adam Malka