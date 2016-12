TLC 06:40 bis 07:05 Dokusoap Mein Traum in Weiß Erst das Kleid, dann der Antrag USA 2010 Merken Kristi will in Prunk und Pomp heiraten. Doch ihr Beraterteam hat sich geschworen, ihren protzigen Geschmack auf keinen Fall zu unterstützen. Als sie in einem sehr freizügigen Mini-Brautkleid aus der Kabine tritt, wird lauthals gebuht. Damit hat Kristi nicht gerechnet - Aus reinem Vergnügen nutzt Sara aus Wannabe ihren New-York-Aufenthalt für einen Besuch bei Kleinfeld. Als ihr Freund Will sie dort mit einem Heiratsantrag überrascht, wird aus ihrer Stippvisite doch noch eine ernsthafte Angelegenheit. Braut Stacey hat ihr perfektes Kleid im Gothic Style zwar gefunden, aber es ist so eng, dass die Nähte platzen. Ein paar Kilos müssen runter; doch viel Zeit bis zur Hochzeit ist nicht mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roger Craig Smith (Himself - Narrator) Originaltitel: Say Yes to the Dress Regie: Anna Park

