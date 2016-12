N24 Doku 20:15 bis 21:10 Magazin Welt der Wunder Was hier floppt, kommt gar nicht erst groß raus: Wie funktioniert der Testmarkt in Haßloch? Was hier floppt, kommt gar nicht erst groß raus: Wie funktioniert der Testmarkt in Haßloch? D 2015 Merken In einer Kleinstadt in Rheinland-Pfalz entscheiden in einem einzigartigen Testmarkt der Nürnberger Konsumforschung GfK die Einwohner mit ihrem Einkauf über die spätere bundesweite Einführung neuer Produkte. "Welt der Wunder" zeigt, wie der Testmarkt funktioniert. Außerdem: Legendärer Kräuterlikör - woher kommt Absinth und was macht ihn so besonders? Tiermassen - was sind die größten Megaschwärme der Welt? Und: Wie werden Seilbahnen für den Wintersport sicher gemacht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder