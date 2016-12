N24 Doku 12:35 bis 13:20 Reportage Senkrechtstarter - Die Alleskönner am Himmel D 2007 Merken Von dem Franzosen Paul Cornu und seinem Trethubschrauber bis hin zu den höchstentwickelten Hubschraubern der heutigen Zeit sind eindrucksvolle hundert Jahre Entwicklung vergangen. Heute ist der Helikopter aus vielen Bereichen nicht mehr wegzudenken. Er vollbringt Höchstleistungen im Rettungs- oder Kampfeinsatz bis hin zum hochgradig gefährlichen, fliegenden Baum-Sägedienst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Senkrechtstarter - Die Alleskönner am Himmel