DMAX 22:15 bis 23:15 Magazin Top Gear Test: Renaultsport Clio 200 / Peugeot 208 GTi / Ford Fiesta ST / Vauxhall Astra Tech Line / Hightech-Katamaran (AC45 Racing Yacht) gegen Toyota Corolla / Vorstellung des neuen "Reasonably Priced Car": Vauxhall Astra GB 2013 Merken In Google-Kalender eintragen Moderation: Richard Hammond, Jeremy Clarkson, James May Gäste: Gäste: Brian Johnson, Mike Rutherford, Jimmy Carr, David Haye, Joss Stone, Rachel Riley, Warwick Davis, Charles Dance Originaltitel: Top Gear