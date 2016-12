SAT.1 Gold 16:05 bis 16:55 Krimiserie Diagnose: Mord Schuss durch das Röntgenbild USA 1996 Merken Rick Brooks erhält einen merkwürdigen Anruf eines Privatdetektivs namens Ray Donovan. Kurz darauf wird dieser ermordet. Rick erzählt seinem Freund Jesse von dem Anruf des ihm unbekannten Mannes. Mark, Steve und Jesse stoßen auf ein Röntgenbild, in dem sie den Schlüssel zur Lösung des Falles vermuten. Wie sich herausstellt, war das Bild der Beweis für einen früheren Mord: Der Verlobte von Ricks jetziger Braut war getötet worden. Wollte Donovan Rick warnen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Michael Tucci (Norman Briggs) Lesley-Anne Down (Catherine Windsor) Jason Clarke (Rick 'Slick' Brooks) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Sam Egan Kamera: Frank Thackery Musik: Dick DeBenedictis Altersempfehlung: ab 6