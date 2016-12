SAT.1 Gold 12:55 bis 13:25 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Wie alt ist das Flaschenkind? (2) USA 1966 Merken Jeannie hat aus Kummer darüber, dass sie ihr Geburtsdatum nicht kennt, ihre Zauberkräfte verloren. Während Roger versucht, mit Hilfe eines NASA-Computers das Datum zu errechnen, muss Tony Dr. Bellows ablenken, indem er ihm haarsträubende Geschichten über Rogers psychische Probleme erzählt. Dies tut er so glaubhaft, dass Bellows Roger zu einem Härtetest nach Alaska schicken will. In der Zwischenzeit hat Jeannie sich überlegt, dass sie ohne Geburtstag nicht älter werden kann ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Barton MacLane (General Peterson) Larry Gelman (Sigmund Freud) Martin Ashe (Shakespeare) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Claudio Guzmán Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison