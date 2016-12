SAT.1 Gold 04:05 bis 04:50 Show Richter Alexander Hold D 2009 16:9 Merken Sascha steht vor Gericht, weil er seinen Cousin Manuel in der Garage ihres gemeinsamen Großvaters bewusstlos geschlagen haben soll. Er bestreitet die Tat, aber mehr sagt er nicht. Manuel will endlich wissen, was mit ihrem Opa überhaupt passiert ist: Sascha sollte mit ihm eigentlich nach Afrika fliegen, die Reise hatte das Dorf spendiert, aber der alte Mann kam dort nie an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richter Alexander Hold

