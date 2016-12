SAT.1 Gold 21:15 bis 22:15 Krimiserie Kommissar Rex Tödliches Tarot D, A 2000 2016-12-11 13:45 16:9 Dolby Digital Merken Der Sturz von einem Hochhaus endet für eine Frau tödlich. In ihrem Rachen entdeckt Brandtner eine Tarotkarte - ein Ritualmord? Auch ein Brief in ihrer Handtasche, in dem ein mysteriöser "N." die Frau auf die Hochhausterrasse bestellt hat, bringt die Polizisten zunächst nicht weiter. Die Recherchen führen zur Kartenlegerin Natascha Kaminski, bei der die tote Frau Clausen regelmäßig zu Besuch war. Brandtner findet heraus, dass weitere Kundinnen der Kartenlegerin den Tod fanden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Martin Weinek (Fritz Kunz) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Sophie Rois (Natascha Kaminski) Max Mayer (Uwe Keller) Eva Klemt (Frau Clausen) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Michi Riebl Drehbuch: Ulrike Münch, Hans Münch Kamera: Gerald Liegel Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12