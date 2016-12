SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Krimiserie Kommissar Rex Brudermord D, A 2000 2016-12-11 12:55 16:9 Dolby Digital Merken Der junge Banker Hans Tomek bekommt unerwarteten Besuch von seinem Zwillingsbruder Paul, gescheiterte Existenz und Ex-Sträfling. Zwischen den Brüdern kommt es sogleich zum Streit - Paul tötet Hans und nimmt kurzerhand dessen Identität an. Wenig später steht Brandtner vor einer Leiche - bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Inzwischen gerät Paul in Bedrängnis: Sein ehemaliger Mithäftling Neumeister hat sein Spiel durchschaut und erpresst ihn. Bald taucht eine zweite Leiche auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Graf) Dieter Landuris (Hans/Paul Tomek) Dorothée Reinoss (Judy Clark) Franziska Sztavjanik (Frau Sommer) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Michi Riebl Drehbuch: Ralph Werner Kamera: Gerald Liegel Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12