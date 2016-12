SAT.1 Gold 09:55 bis 10:45 Familiensaga Falcon Crest Der Pakt mit dem Teufel USA 1988 2016-12-05 03:20 Merken Richard hat Maggies Probleme erkannt und tut alles Erdenkliche, um ihr zu helfen. Außerdem will er aus dem Club "Dreizehn" aussteigen. Das scheint jedoch nicht so einfach zu sein ... Lance erfährt von Kathryn, dass sie ihn eigentlich töten sollte. Als sie in Gefahr gerät, kommt ihr Lance zu Hilfe und unterstützt sie bei einem Neustart für ihr Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ana Alicia (Melissa Cumson) David Selby (Richard Channing) Jane Wyman (Angela Channing) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Brett Cullen (Dan Fixx) Margaret Ladd (Emma Channing) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Dennis Donnelly Drehbuch: James Fritzhand Kamera: David Calloway Musik: Jesse Frederick, Bennett Salvay Altersempfehlung: ab 6