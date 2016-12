kabel eins 20:15 bis 22:30 Abenteuerfilm Jäger des verlorenen Schatzes USA 1981 2016-12-07 23:05 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Harrison Ford schwang 1981 erstmals das Lasso: Der abenteuerlustige Archäologieprofessor Indiana Jones erhält 1936 den Auftrag, in Ägypten die verschollene Bundeslade mit Moses' Tafeln der Zehn Geboten zu suchen, ehe die Nazis sie in die Hände bekommen. Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Marion spürt er die Lade auf. Doch auch die Deutschen unter Major Arnold Toht und Indys Erzrivalen, dem skrupellosen Dr. Belloq, stehen kurz vor der Entdeckung. Obendrein entführen sie Marion ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harrison Ford (Indiana Jones) Karen Allen (Marion Ravenwood) Paul Freeman (Dr. René Belloq) Ronald Lacey (Major Arnold Toht) John Rhys-Davies (Sallah) Denholm Elliott (Dr. Marcus Brody) Alfred Molina (Satipo) Originaltitel: Raiders of the Lost Ark Regie: Steven Spielberg Drehbuch: Lawrence Kasdan Kamera: Douglas Slocombe, Paul Beeson Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12