kabel eins 16:00 bis 16:55 Krimiserie Castle Entführt (1) USA 2013 2016-12-06 10:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Van überfährt einen Studenten, der auf das Fahrzeug schießt - was im ersten Moment wie ein bizarrer Verkehrsunfall aussieht, entpuppt sich auf den zweiten Blick als Verbrechen: Castles Tochter Alexis und Sara, die Tochter des reichen Geschäftsmannes Anwar El-Masri, werden von den Insassen des Wagens entführt. Um die beiden jungen Frauen so schnell wie möglich zu retten, erhalten Castle und Beckett Unterstützung von FBI-Agent Harris. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Karen David (Sara El-Masri) Dylan Walsh (FBI Agent Harris) Originaltitel: Castle Regie: Bill Roe Drehbuch: David Amann Kamera: Roger Simonsz Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 6