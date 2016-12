kabel eins 06:25 bis 07:30 Krimiserie Quincy Das Fehlurteil USA 1981 16:9 HDTV Merken Quincy fungiert als Berater eines Produktionsteams, das den Fall Harland Sawyer verfilmen will. Victoria Sawyer, die ihren Mann einst erschossen haben soll und vom Gericht wegen Mordes verurteilt wurde, beteuert auch nach sechs Jahren noch immer ihre Unschuld. Bei Recherchen fallen dem cleveren Gerichtsmediziner Unstimmigkeiten bei den damals gefundenen Blutflecken auf. Sie lassen den Fall in einem ganz neuen Licht erscheinen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Carolyn Jones (Victoria Sawyer) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ray Danton Drehbuch: Sam Egan Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6

