SAT.1 Emotions 23:25 bis 00:15 Familiensaga Park Hotel Stern Verwirrungen D 1997 2016-12-05 03:25 Merken Die Frauenband "Shiva" mit Frontfrau Lulu hat ein Problem: Ausgerechnet vor ihrem wichtigen Auftritt fallen zwei Musiker aus. Doch sie bekommt Hilfe von unerwarteter Seite: Die Musiker Vince und Martin springen ein und nehmen in Kauf, dass sie für das Konzert in Frauenkleider schlüpfen müssen. Ganz selbstlos ist ihr Opfer jedoch nicht, denn die beiden Herren verstecken sich vor der mörderischen GBM-Sekte, die bereits einen Bombenanschlag auf ihren Probenraum verübt hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Okras (Dieter Stern) Alexandra Kamp (Lulu) Michael von Au (Vince) Claudio Maniscalco (Martin) Claus Fuchs (Dr. Mauss) Originaltitel: Park Hotel Stern Regie: Gunter Friedrich Drehbuch: Claus Königsmark Kamera: Mattias V.T. Klementz Musik: Wolfgang Timpe