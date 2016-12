SAT.1 Emotions 15:35 bis 16:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 219 D 2012 2016-12-06 08:20 16:9 HDTV Merken Laura ist froh, dass Daniel die Trennung scheinbar gut verwindet. Doch mit Stefan kann sie dennoch nicht offen über ihre Gefühle sprechen. Conrad hat den Verwaltungsrat davon überzeugt, dass er die Seeklinik nicht im Stich lassen kann - und sein Rücktrittsgesuch nicht unterschrieben. Saskia rast vor Wut! Henriette ist besorgt, als sie erkennt, dass Florian sein Leben in Sonnenberg zu langweilig ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Vicky Wilson) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Petra Wiemers Drehbuch: Axel Hildebrand, Andreas Püschel