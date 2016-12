SAT.1 Emotions 09:40 bis 10:10 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 105 D 2005 16:9 Merken Lisa, David und Jürgen arbeiten Hand in Hand, um einer feindlichen Übernahme von "Kerima" zuvorzukommen. Sie glauben, das Ruder in der letzten Minute herumgerissen zu haben, aber hinter ihrem Rücken ist bereits Unfassbares geschehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Alexander Sternberg (Max Petersen) Laura Osswald (Hannah Refrath) Matthias Dietrich (Timo Pietsch) Oliver Bokern (Jürgen Decker) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Marcus Schmidt-Märkl