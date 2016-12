kabel eins 04:00 bis 04:40 Actionserie Human Target Saldovars Gold USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bei seinen Forschungen in Südamerika hat der Anthropologe Doug ein abgestürztes Flugzeug gefunden, mit dem Präsident Saldovar außer Landes fliehen wollte und in dem sich Gold im Wert von mehreren Millionen Dollar befindet. Er wird vom Militär festgehalten, weil er den Fundort des wertvollen Wracks nicht preisgeben will. Chance wird von Maria, einer ehemaligen Gespielin und Rebellenkameradin, gebeten, Dougs Flucht zu organisieren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Valley (Christopher Chance) Chi McBride (Winston) Jackie Earle Haley (Guerrero) Leonor Varela (Maria Gallego) Kris Marshall (Doug Slocum) Bruce Ramsay (Vasquez) Kim Coates (Bertram) Originaltitel: Human Target Regie: Bryan Spicer Drehbuch: Robert Levine, Jonathan E. Steinberg Kamera: Robert McLachlan Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16

