kabel eins 00:00 bis 02:00 Actionfilm Dirty Harry kommt zurück USA 1983 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Inspektor Harry Callahan, genannt "Dirty Harry", wurde nach seinem letzten Fall zu seinem eigenen Schutz aus San Francisco in eine Kleinstadt an der Küste versetzt. Dort muss der hartgesottene Cop nun eine mysteriöse Mordserie an Männern aufklären - den Opfern wurde erst in die Genitalien und dann in den Kopf geschossen. Harrys Ermittlungen führen zu der Malerin Jennifer Spencer. Sie und ihre Schwester wurden vor einigen Jahren brutal von mehreren Männern vergewaltigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clint Eastwood (Inspector "Dirty" Harry Callahan) Sondra Locke (Jennifer Spencer) Pat Hingle (Chief Lester Jannings) Bradford Dillman (Captain Briggs) Paul Drake (Micky) Audrie Neenan (Ray Parkins) Jack Thibeau (Kruger) Originaltitel: Sudden Impact Regie: Clint Eastwood Drehbuch: Joseph Stinson Kamera: Bruce Surtees Musik: Lalo Schifrin Altersempfehlung: ab 18