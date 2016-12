kabel eins 13:00 bis 13:55 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Daniela USA 2004 Merken Eine Frau findet in den Sachen ihres gewalttätigen Ehemannes einen Schmalfilm, der möglicherweise die Ermordung eines jungen Mädchens namens Daniela zeigt. Das Team um Lilly Rush rollt infolgedessen einen Fall aus dem Jahr 1979 neu auf. Damals wurde die blutgetränkte Kleidung eines unidentifizierten Opfers gefunden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Robert Catrini (Pops 1979) Julanne Chidi Hill (Marquette) Originaltitel: Cold Case Regie: David Barrett Drehbuch: Meredith Stiehm, Veena Sud Kamera: Cort Fey Musik: Michael A. Levine