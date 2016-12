sixx 03:35 bis 04:15 Serien The Royals Zweifle, ob Lügen kann die Wahrheit USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Geburtstag der Zwillinge steht kurz bevor und scheint zunächst unter einem guten Stern zu stehen. Eleanor und Mandy genießen ihre Zweisamkeit und organisieren gemeinsam mit Liam eine tolle Party. Doch dann gerät die Feier völlig außer Kontrolle. Derweil fährt Helena zu Alistairs Landhaus. Dort erlebt sie eine unangenehme Überraschung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elizabeth Hurley (Königin Helena) William Moseley (Prinz Liam) Alexandra Park (Prinzessin Eleanor) Jake Maskall (Cyrus) Tom Austen (Jasper) Oliver Milburn (Ted) Sarah Dumont (Mandy) Originaltitel: The Royals Regie: Tara Nicole Weyr Drehbuch: Johnny Richardson Musik: Siddarta Khosla Altersempfehlung: ab 12

