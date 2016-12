sixx 20:15 bis 20:50 Comedyserie Sex and the City Kalter Krieg USA 2004 Merken Carrie erfährt zufällig, dass Aleksandr eine Ausstellung in Paris plant - sie ist gekränkt, dass er sie darüber nicht informiert hat. Indes beschließt sie, ihren Lover endlich ihren Freundinnen vorzustellen. Als die Mädels Aleksandr in seinem Atelier überraschen, fertigt er sie jedoch kühl ab. Währenddessen beginnen Miranda und Steve, sich in Brooklyn häuslich einzurichten. Zu ihrer großen Überraschung liest Miranda in einem Klatschblatt Ungeheuerliches über Samanthas Freund ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) Kristin Davis (Charlotte York) Kim Cattrall (Samantha Jones) Mikhail Baryshnikov (Aleksandr Petrovsky) David Eigenberg (Steve Brady) Jason Lewis (Smith Jerrod) Sprecher: Irina von Bentheim (Carrie Bradshaw) Katarina Tomaschewsky (Miranda Hobbes) Gundi Eberhard (Charlotte York) Originaltitel: Sex and the City Regie: Julian Farino Drehbuch: Aury Wallington Kamera: Michael Spiller, Florian Ballhaus Musik: Bob Christianson, Didier Rachou Altersempfehlung: ab 12