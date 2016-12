sixx 18:20 bis 19:20 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Paranoia USA 2009 2016-12-06 11:05 16:9 HDTV Merken Nach Richards Ankündigung der Fusion mit dem Mercy West geht die Angst um. Niemand will nach Hause gehen, alle reißen sich um die interessanten Fälle, gleichzeitig könnte jeder Fehler bedeuten, dass man gefeuert wird. Lexie leistet sich einen kapitalen Fehler, indem sie den paranoiden Sohn einer Patientin mit einem riesigen Aortenaneurysma aus den Augen lässt. Aus Angst, keinen Job mehr zu haben, wenn sie wiederkommt, taucht sogar Izzie im Krankenhaus auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Katherine Heigl (Dr. Isobel "Izzie" Stevens) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Michael Pressman Drehbuch: Shonda Rhimes, Tony Phelan, Joan Rater Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 6