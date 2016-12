sixx 12:10 bis 13:05 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 40 Tage (2) USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das gesamte Krankenhauspersonal trauert um George. Izzie ist verzweifelt und sehnt sich nach Geborgenheit und Nähe, um das Erlebte zu verarbeiten - doch Alex zieht sich komplett zurück. Amanda, die Frau, die George vor dem Bus gerettet hat, kommt jeden Tag ins Krankenhaus und verfällt in Agonie, bis Izzie sie wachrüttelt. Der Vorstand zieht indes die Schlinge um Dr. Webbers Hals immer enger. Auf der Fahrt zu einem Meeting überfährt er eine rote Ampel ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Katherine Heigl (Dr. Isobel "Izzie" Stevens) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Bill D'Elia Drehbuch: Shonda Rhimes, Krista Vernoff Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12