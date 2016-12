Verlorene Seelen finden in der Bar "Trees Lounge" einen Ort zum Verweilen: der alte Säufer Bill, die verbrauchte Barfrau Connie, ein streitendes Ehepaar und Tommy. Tommy hat weder Arbeit noch Frau und der Gedanke, daran etwas zu ändern, überfordert ihn. Als schließlich doch ein neuer Job und sogar eine junge Frau in sein Leben treten, atmet er kurzzeitig auf. Doch kann der Verlierer sein neues Glück festhalten? In Google-Kalender eintragen