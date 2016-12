ProSieben 00:45 bis 01:10 Comedyserie The Big Bang Theory Spaß mit Flaggen USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Während Sheldon sein Wissen über Flaggen per Video-Podcast in die Welt verbreiten will, diskutieren Leonard und Penny über ihre mögliche Zukunft als Paar. Penny hat große Angst, dass sie eine neue Beziehung mit Leonard wieder aus einem plötzlichen Impuls heraus beenden könnte. Doch Leonard wäre nicht Leonard, hätte er nicht eine äußerst rationale Lösung für dieses Problem. Auch Raj ist dem Bann einer Frau erlegen - doch irgendwas stimmt nicht an dieser seltsamen Liaison ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, David Goetsch, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver