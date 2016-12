ProSieben 22:15 bis 00:15 Show Das Duell um die Geld D 2016 16:9 HDTV Merken Rein in die feinen Klamotten, raus mit der Kohle: Joko & Klaas laden am Nikolausabend zu einer neuen Runde "Duell um die Geld". Laura Wontorra, Frank Rosin, Oliver Polak und Frank Buschmann nehmen am Spieltisch Platz, jeder Spieler befüllt den Jackpot-Stiefel mit 1.000 Euro aus eigener Tasche. Spielleiter Oliver Kalkofe pokert dann mit den Spielern um Antworten auf Quizfragen. Wer räumt das Weihnachtsgeld in Höhe von 6.000 Euro ab? Wer bekommt die Rute des Bankrotts zu spüren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Oliver Kalkofe Gäste: Gäste: Joko Winterscheidt (Gastgeber), Klaas Heufer-Umlauf (Gastgeber). Gäste: Laura Wontorra (Moderatorin), Frank Rosin (Fernsehkoch), Frank Buschmann (Sportkommentator), Oliver Polak (Komiker, Autor) Originaltitel: Das Duell um die Geld